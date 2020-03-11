الصين تسمح للصناعات الأساسية باستئناف مهامها في ووهان

قالت: صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات يمكنها العودة

قالت حكومة إقليم هوبي الصيني، في إشعار اليوم، إن الصناعات الرئيسة ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

وجاء في الإشعار الذي أوردته وكالة رويترز للأنباء، أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسة، مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي؛ بالعودة إلى العمل.

وأضاف الإشعار أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضاً العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

فيروس كورونا الجديد الصين

2

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 09:49 AM

قالت: صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات يمكنها العودة

الصين تسمح للصناعات الأساسية باستئناف مهامها في ووهان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بكين

0 787

قالت حكومة إقليم هوبي الصيني، في إشعار اليوم، إن الصناعات الرئيسة ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

وجاء في الإشعار الذي أوردته وكالة رويترز للأنباء، أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسة، مثل النقل العام والإمدادات الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي؛ بالعودة إلى العمل.

وأضاف الإشعار أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضاً العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد الصين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020