ذهب وفضة وتأهل.. سفير السعودية بتونس يودّع أبطال "البارالمبية"

فرحة لبعثة المنتخب لذوي الاحتياجات الخاصة شاركتهم فيها السفارة

‏ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر؛ أبطال بعثة المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي شارك في البطولة البارالمبية التي أٔقيمت في العاصمة تونس وضمّت 64 دولة.

‏وشاركت السفارة أبطال المنتخب فرحتهم بتأهلهم لبطولة طوكيو 2021، بعدما حقّقوا عدداً من الميداليات الذهبية والفضية والأرقام القياسية.