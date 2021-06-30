اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية مستمرة، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.