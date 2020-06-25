شاهد.. تفاصيل باقات صيف السعودية وهذا المطلوب للمشاركة فيها

تشمل مناطق متعددة على ساحل البحر الأحمر

أطلقت وزارة السياحة السعودي موسم صيف 2020 اعتبارًا من 26 يونيو وحتى 30 سبتمبر، ويشمل 10 وجهات سياحية تبدأ من الرياض إلى قمة الساحل الغربي تبوك وحتى أبها البهية، حيث اكتشاف الطبيعة الساحرة والتنوع المناخي والعمق التاريخي والثقافة.

مصايف الجبل والبحر

وتشمل مدينة تبوك، وتضم الأودية الخصبة والمناطق الرملية وعجائب التشكيلات الصخرية، والشواطئ الساحرة والهادئة في مدينتي أملج وينبع، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشاطئها الخلاب وأنشطتها وفعالياتها الترفيهية، ومدينة جدة بتاريخها وجاذبيتها، وصعودًا عبر سلسلة جبال السروات في الطريق إلى الطائف "مصيف العرب"، والغابات الكثيفة والأجواء الباردة والقرى التاريخية في الباحة، وصولًا إلى مرتفعات عسير وقمم جبال مدينة أبها البهية .

محتويات الباقات 13

- زيارات لأماكن اثرية ز

- زيارات لأماكن صحرواية وأودية.

- رحلات بحرية.

- رحلات غوص.

- زيارات لمتاحف ومناطق تراثية.

- رياصيات جبلية ومغامرة.

تفاصيل وأماكن الباقات.

- الباقة 1

في تبوك وعلى ساحل نيوم الساحر ورحلة يخت فاخر لمدة يوم واحد والمجموعة الواحدة من 8-12 شخصًا .

- الباقة2

في تبوك وتشمل جولة بحرية ساحلية لمدة 5 أيام مليئة بالإثارة والاستكشاف والمجموعة من 8-12 شخصًا.

- الباقة 3

في تبوك وقضاء إجازة نهاية الأسبوع بتبوك، حيث الرفاهية والقيام برحلة فاخرة إلى أبرز معالم منطقة تبوك مع هذه الرحلة المشمولة بمرشدين لمدة ليلتين والمجموعة من 8-12 شخصًا .

- الباقة 4

في أملج وتشمل مغامرة يوم كامل. حيث سواحلها الهادئة والمجموعة تتكون 8-12 شخصًا

- الباقة 5

في مدينة الملك عبدالله، وتشمل تجربة مذهلة في أعماق البحر وتجربة الغوص والغطس لمدة يوم كامل في البحر الأحمر على أن يكون حجم المجموعة من 8 -12 شخصًا.

- الباقة 6

في رابغ، وتشمل رحلة إلى أبرز معالم رابغ مع رحلة القارب ليوم كامل في البحر الأحمر وتجربة الغوص لمشاهدة سحر الشعاب المرجانية الجذابة في هذه الرحلة الفاخرة ليوم كامل على أن تكون المجموعة من 8 إلى 12 شخصًا

- الباقة 7

في أبها البهية، حيث تشمل قضاء ليلتين لاستكشاف عسير وأهم المعالم بين الجبال الباردة على أن يكون عدد المجموعة من 8 -12 شخصًا.

- الباقة 8

في جبال السودة رحلة، ليلتان في نهاية أسبوع إلى أهم معالم منطقة عسير واستمتع بطقس بارد في منتصف الصيف ومناظر خلابة، هذه الباقة مخصصة لمجموعة لا تقل عن 8 إلى 12 شخصًا.

الباقة 9

في أملج، حيث تشمل جولة اليوم الواحد برحلة القارب وتجربة الغطس ورحلة في أملج وجزرها الرائعة والمياه النقية الصافية، والجزر الجميلة والشعاب المرجانية الجذابة، هذه الباقة مخصصة لمجموعة لا تقل عن 8 - 12 شخصًا.

- الباقة 10

في أملج، حيث تشمل عطلة نهاية الأسبوع وقضاء ليلتين لاستكشاف جزر المالديف في السعودية وكهوفها الرائعة على أن يكون حجم المجموعة من 8-12 شخصًا.

الباقة 11

قضاء يوم في وادي الديسة انطلق في رحلة إلى أبرز معالم منطقة تبوك مع هذه الجولة المصحوبة بمرشدين من تبوك. اكتشف العجائب الطبيعية السحرية، وادي الديسة بمجاري المياه الفريدة والنخيل المورق في رحلة فريدة من نوعها ليوم كامل هذه الباقة مخصصة لمجموعة لا تقل عن 8 أشخاص.

الباقة 12

قضاء عطلة نهاية الأسبوع في منطقة تبوك، ليلتان لاستكشاف شواطئ البحر الأحمر الخلابة والطبيعة والمجموعة 8-12 شخصًا.

وتتم زيارة أبرز معالم منطقة تبوك مع مرشدين سياحيين واستكشف الخط الساحلي للبحر الأحمر من الحدود الأردنية عبر ضباء، ورحلة بالقارب للاستمتاع بالجزر البكر، ووادي طيب، ووادي الديسة، وجورجيوس شيبورك، وطائرة كاتالينا البحرية.

الباقة 13

يوم في وادي طيب ونزهة لمدة يوم كامل وتكون المجموعة لا تقل عن 8-12 شخصًا بجولة إرشادية ليوم كامل من تبوك.استكشف العجائب الطبيعية السحرية وادي طيب المطل على خليج العقبة في رحلة فريدة من نوعها ليوم كامل.