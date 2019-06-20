"اللاحم": "كالامار" عمياء.. تقريرها مسيّس لا يمثّل الأمم المتحدة

قال: تتغطى بلباس القانون وتبتز.. "قضاؤنا وقف أمامه الأمير والوزير"

أكد المحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم أن المحققة الفرنسية المستقلة آغنيس كالامار بخصوص قضية جمال خاشقجي عمياء عن مشاهدة الحقائق والوقائع، وتريد أن تسييس هذه القضية؛ حيث قلل في هذا الشأن من تقريرها الذي صدر أمس، موضحاً أنه يمثلها فقط، ولا يمثل الأمم المتحدة، ولا مؤسسة من مؤسساتها، ولا أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وليس له أي أثر قانوني على الإطلاق، وإنما هو تقرير مسيّس لاستهداف السعودية، ولا علاقة له بالقانون، والعدالة، ولا بالقضاء على الإطلاق!

وقال "اللاحم" الذي كان يتحدث لقناة "العربية" أمس عن ردّ السعودية على تقرير المحققة الفرنسية المستقلة آغنيس كالامار بخصوص قضية جمال خاشقجي: "هذه السيدة معروفة من فترات ماضية بعدائها للمملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن استقلالية هذه المحققة التي لا تمثل أي جهة من مؤسسات المجتمع الدولي على الإطلاق"، مشيراً إلى أنها تريد أن تتغطى بلباس القانون وحقوق الإنسان لإيصال رسائل سياسية معنية، ولممارسة ابتزاز كما تفعله بعض الدول التي نفخت في كير هذه القضية، مشدداً في هذا الصدد على أن المملكة العربية السعودية تاريخياً لا تخضع للابتزاز على الإطلاق".

وأضاف: "القضاء في المملكة العربية السعودية ليس مستقلاً بالأنظمة والنصوص القانونية التي نص عليها النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء فحسب، وإنما بمشاهدات ووقائع حصلت في قاعات المحاكم، ونحن نشاهدها كمحامين في كل يوم".

وقال: "الناس يقفون أمام منصاته سواسية كأسنان المشط، جلس أمامه الأمير والوزير والغني والفقير، وصدرت بحقهم أحكام قضائية مثلهم مثل بقية البشر"، مشيراً في هذا السياق إلى صدور حكم قضائي قبل 4 سنوات فقط، بحق أمير من الأسرة الحاكمة في قضية قتل قصاص، ونفذ هذا الحكم.

وأكد أن القضاء في السعودية قضاء مسؤول، ويطبق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وقد واجه الإرهاب ومتهمين بالإرهاب قتلوا وفجروا واعترفوا بكل جرائمهم ولم ينكروها، ومع ذلك وفّر لهم محامين ومرافعات ومدافعات واستئناف، ولم يحاكمهم خارج القضاء، و"هذه الأمور أنا شاهدتها بنفسي داخل قاعات المحاكم".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير قد أكد أن تقرير مجلس حقوق الإنسان في قضية "خاشقجي" يتضمن تناقضات واضحة، وقال: "سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية بالقول: "إن الادعاءات في التقرير الخاص بقضية خاشقجي تطعن في مصداقيته"، معتبراً أن تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل "خاشقجي"، يتضمّن تناقضات واضحة.

وقال "الجبير": "لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام"، مضيفاً أن قيادة المملكة وجّهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدّت إلى إيقاف الأشخاص المتهمين بالقضية، وأن المحاكمات في قضية "خاشقجي" يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.