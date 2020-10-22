"سدايا" توقع مذكرة لتأسيس شراكة مع "علي بابا للحوسبة السحابية"

لقيادة الابتكار في المدن الذكية بالمملكة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "علي بابا للحوسبة السحابية" بهدف تأسيس شراكة استراتيجية لقيادة الابتكار في المدن الذكية في المملكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2020.

وستدعم الشراكة الجديدة مساعي المملكة لتطوير مدنٍ ذكيةٍ بمواصفاتٍ عالمية يمكنها الاستجابة بفاعلية أكبر لاحتياجات ورغبات السكان للارتقاء بجودة الحياة، وستركز على دفع الابتكار والاستثمار في المدن الذكية بالمملكة بهدف تحويل مدن المملكة لتصبح أكثر استدامة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، كما ستوظف البيانات والذكاء الاصطناعي لجعل المدن أكثر ذكاءً، فضلاً عن تعزيز الأمن والسلامة.

وستعمل كل من "سدايا" و"علي بابا" على تطوير الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات؛ بما في ذلك: السلامة والأمن، والنقل، والتخطيط الحضري، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات منصات الذكاء الاصطناعي لدى "علي بابا" لتمكين مدن المملكة من إدارة الخدمات العامة بذكاء، وتطوير حلولٍ تجعلها أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات سكانها.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، أن رؤية المملكة 2030 تتضمن أهدافاً واضحة لتحويل مدن المملكة إلى مدنٍ ذكية عبر الاستفادة من تقنيات بيانات المدن، بوصفها من الأصول الوطنية التي يتوجب تطويعها لتجسيد الرؤية الطموحة.

وقال: مسيرتنا نحو تطوير مدن ذكية تُصنف من بين الأذكى في العالم تسير على قدمٍ وساق في مدينة الرياض، وهذه الشراكة مع "علي بابا للحوسبة السحابية" ستدعم تسريع تحول مدننا، من خلال تمكين التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي بدورها ستسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين نوعية حياة مواطنينا.

من ناحيته أعرب المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في علي بابا للحوسبة السحابية، فيليب لوي، عن سعادته بالتعاون مع "سدايا"، والحصول على فرصة للمساهمة في مشروع التحول الرقمي العالمي هذا.

وقال: إننا فخورون باعتماد منتجات "علي بابا للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي" التي أثبتت جدواها، ونحن عازمون على تسخير تجاربنا العالمية ودمجها مع الخبرات والمعرفة التي تملكها "سدايا".

وأضاف: نتطلع إلى إحداث تغييرات إيجابية في حياة السعوديين وتقديم مساهمتنا المتواضعة في تحقيق رؤية 2030.

وتأتي مذكرة التفاهم متماشية مع الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهود الرامية لرفع مستوى الابتكار، وزيادة قدرات المدن الذكية لتحويل المملكة إلى الاقتصاد القائم على البيانات بحلول العام 2030م.

وتتطلع كل من "سدايا" و"علي بابا" لتحقيق نتائج مثمرة في البحث العلمي والتطوير التقني والابتكار والتحول الرقمي لإثراء ودعم تطوير المدن الذكية في المملكة.