روسيا تعمل بنشاط على إقامة علاقات مع "طالبان"

أعربت عن أملها ألا تستخدم الأسلحة الأمريكية في حرب أهلية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الاثنين)، أن موسكو تعمل بنشاط على إقامة علاقات مع حركة طالبان باعتبارها السلطة الجديدة في أفغانستان.

وعبرت الوزارة عن أملها ألا تستخدم الأسلحة التي تركها الأميركيون، في حرب أهلية محتملة في أفغانستان، وفقاً لوكالة "نوفوستي" الرسمية الروسية.

واعتبرت أن الأميركيين يستطيعون سحب قواتهم من أفغانستان بحلول نهاية الشهر، لكنهم لن يستطيعوا إجلاء جميع من تعاون معهم.