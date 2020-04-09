حصيلة إصابات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 42.282

حالات الوفاة تصل إلى 908

ذكرت وزارة الصحة التركية، اليوم (الخميس)، أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد، ارتفع إلى 908 حالات، بعد مفارقة 96 مصابًا للحياة.

وبيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا زاد على مدى الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، لتصبح 42282 حالة.

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الـ24 الماضية، وأن عدد الفحوص التي أُجريت في هذا الوقت بلغ 28578.