"إتش بي" تُطلق أخف أجهزة الكمبيوتر المتحولة للأعمال

يتجاوز بإمكاناته الفائقة الحدود المعتادة لاستخدامات العمل

أعلنت شركة HP إطلاق كمبيوتر HP Elite Dragonfly، والذي لا يتخطى وزنه كيلوجراماً واحداً، ويعد أخف وأصغر أجهزة الكمبيوتر المتحولة للأعمال التي صنعتها الشركة.

وتم تصميم الكمبيوتر المحمول الخفيف ليتجاوز بإمكاناته الفائقة الحدود المعتادة لاستخدامات العمل والاستخدامات الشخصية لدى أصحاب المهن الاحترافية دائمي التنقل، وجرى تصنيعه ببراعة متقنة لإكسابه اللون الأزرق المميز (المعروف باسم دراغونفلاي)، وليتمتع بالقوة والمتانة وعوامل الأمان الفعالة، وهو ما يجعل HP Elite Dragonfly نقطة تحول كبرى في قطاع العمل أثناء التنقل.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق، قال المدير العام لشركة HP Inc في المملكة العربية السعودية، ناراينان فينكاتارامان: "تشهد أساليب ممارسة الأعمال والمعيشة والترفيه تغيراً كبيراً. ولم يعد الناس مقيدين إلى مكاتبهم وهو ما يعني أنهم يحتاجون إلى أجهزة تدعم هذا النوع من أسلوب الحياة. ويحتاج أصحاب المهن الاحترافية إلى التنقل والتحرك بسرعة وبحرية وذلك لتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية".

وأردف: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، قمنا بتصميم كمبيوتر HP Elite Dragonfly لننشر رسالة واضحة ولكل واحد من المستخدمين مفادها أن الكمبيوتر الشخصي يجب أن يتيح حرية الحركة وأن يتكيف ويتحول وفقاً لطريقة ومكان عمل المحترفين اليوم، لذا، فنحن نحاول باستمرار في HP أن نعيد ابتكار الطريقة التي تدعم بها التكنولوجيا القوى العاملة".

وأشار إلى أن مستخدمي الجهاز لن يعانوا بعد الوقت الحالي من أصوات النقر المزعجة، وذلك بفضل لوحة مفاتيح معاد تصميمها ذات صوت هادئ وإضاءة خلفية مميزة، ولوحة لمس خفيفة لتجربة عمل قمة في السلاسة، كما يقدم الجهاز أعلى نسبة شاشة إلى الهيكل على مستوى العالم بما يبلغ 86% وبحجم 13 بوصة، وهو يتحول من كمبيوتر لوحي إلى كمبيوتر شخصي على الفور.

وتقدم تقنية الاتصال اللاسلكي "Wi-Fi 6" ثلاثة أضعاف سرعة نقل الملفات مقارنةً بتقنية "Wi-Fi 5" وتمنح أداء أفضل في البيئات كثيفة الاستخدام، وتساعد HP Sure View Gen3 شاشة الخصوصية المدمجة من HP الحائزة على جوائز وكاميرا الخصوصية من HP المستخدمين على التحكم في البيانات التي تتم مشاركتها مع الآخرين من حولهم.

ومن المتوقع طرح جهاز HP Elite Dragonfly في الأسواق في 25 نوفمبر المقبل بأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي.