وزير الصحة اللبناني: 30 قتيلاً و3 آلاف جريح في انفجار مرفأ بيروت

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن لدى وصوله اليوم إلى مستشفى الروم في بيروت مقتل 30 شخصًا، وسقوط 3000 جريح، نتيجة الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت اليوم.

وقال في تصريح له اليوم: "لا أعرف ماهية المفرقعات. ولنا اتصالات مع منظمة الصحة لاستقدام طائرة مساعدات من أجل تأمين مستشفيات ميدانية".

انفجار بيروت

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04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 10:44 PM

وزير الصحة اللبناني: 30 قتيلاً و3 آلاف جريح في انفجار مرفأ بيروت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن لدى وصوله اليوم إلى مستشفى الروم في بيروت مقتل 30 شخصًا، وسقوط 3000 جريح، نتيجة الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت اليوم.

وقال في تصريح له اليوم: "لا أعرف ماهية المفرقعات. ولنا اتصالات مع منظمة الصحة لاستقدام طائرة مساعدات من أجل تأمين مستشفيات ميدانية".

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