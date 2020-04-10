2000 وصفة طبية تصل منازل مستفيدي مستشفى الملك فهد العام بجدة

في إطار إطلاقه مبادرة "دواؤك يوصلك لبيتك"

قام مستشفى الملك فهد بجدة، حتى يوم أمس الخميس بتوصيل 2150 وصفة طبية للمنازل، وذلك في إطار إطلاقه مبادرة "دواؤك يوصلك لبيتك"، الهادفة إلى دعم القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد .

وتأتي هذه الخدمة المميزة التي يقدمها قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى، استشعارًا منه بالمسؤولية تجاه المرضى والتخفيف عنهم وحثهم على ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على صحة وسلامة المجتمع .

وأكد مدير الرعاية الصيدلية بالمستشفى الدكتور فايز العتيبي، أن المبادرة أسهمت في التقليل من الحاجة إلى اضطرار المريض أو المراجع للخروج من بيته إلى المستشفى للحصول على الدواء منعاً لانتشار العدوى وتزايد عدد الحالات المصابة بالمرض لا سمح الله.