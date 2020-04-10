2000 وصفة طبية تصل منازل مستفيدي مستشفى الملك فهد العام بجدة

في إطار إطلاقه مبادرة "دواؤك يوصلك لبيتك"

قام مستشفى الملك فهد بجدة، حتى يوم أمس الخميس بتوصيل 2150 وصفة طبية للمنازل، وذلك في إطار إطلاقه مبادرة "دواؤك يوصلك لبيتك"، الهادفة إلى دعم القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد .
وتأتي هذه الخدمة المميزة التي يقدمها قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى، استشعارًا منه بالمسؤولية تجاه المرضى والتخفيف عنهم وحثهم على ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على صحة وسلامة المجتمع .

وأكد مدير الرعاية الصيدلية بالمستشفى الدكتور فايز العتيبي، أن المبادرة أسهمت في التقليل من الحاجة إلى اضطرار المريض أو المراجع للخروج من بيته إلى المستشفى للحصول على الدواء منعاً لانتشار العدوى وتزايد عدد الحالات المصابة بالمرض لا سمح الله.

مستشفى الملك فهد جدة مبادرة دواؤك يوصلك لبيتك

7

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 04:45 PM

في إطار إطلاقه مبادرة "دواؤك يوصلك لبيتك"

2000 وصفة طبية تصل منازل مستفيدي مستشفى الملك فهد العام بجدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

2 3,242

قام مستشفى الملك فهد بجدة، حتى يوم أمس الخميس بتوصيل 2150 وصفة طبية للمنازل، وذلك في إطار إطلاقه مبادرة "دواؤك يوصلك لبيتك"، الهادفة إلى دعم القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد .
وتأتي هذه الخدمة المميزة التي يقدمها قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى، استشعارًا منه بالمسؤولية تجاه المرضى والتخفيف عنهم وحثهم على ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على صحة وسلامة المجتمع .

وأكد مدير الرعاية الصيدلية بالمستشفى الدكتور فايز العتيبي، أن المبادرة أسهمت في التقليل من الحاجة إلى اضطرار المريض أو المراجع للخروج من بيته إلى المستشفى للحصول على الدواء منعاً لانتشار العدوى وتزايد عدد الحالات المصابة بالمرض لا سمح الله.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مستشفى الملك فهد جدة مبادرة دواؤك يوصلك لبيتك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020