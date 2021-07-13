"برقيتان" من "القيادة" لـ "إيمانويل ماكرون"

للتهنئة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لفرنسا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.