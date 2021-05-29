"المرور": ضبط قائد المركبة المتهور بينبع والعقوبة في انتظاره

كان يقود بسرعة كبيرة معرّضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر

أفاد المرور السعودي بأنه تمّ ضبط قائد المركبة المتهور الذي كان يقود بمحافظة ينبع بسرعة كبيرة معرّضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر، مشيرة إلى أنه أُحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه.

جاء رد المرور بعد تغريدة أحد المواطنين قال فيها: "شخص يعرّض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، ويقود المركبة بسرعة 240 كم/ ساعة؛ نتمنى القبض عليه لأخذ العقوبات اللازمة.