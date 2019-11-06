خادم الحرمين يستقبل الرئيس التنفيذي ومؤسّس المنتدى الاقتصادي العالمي

الملك استعرض معه افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، الرئيس التنفيذي ومؤسّس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض، وهو الخامس على مستوى العالم.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسة الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي أومندسن.