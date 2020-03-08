"الصحة" تصدر إرشادات حول إجراءات العزل المنزلي

قالت: يجب استخدام المناديل والتخلص منها في سلة المهملات

دعت وزارة الصحة المسافرين القادمين من إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر، لبنان، إلى ضرورة عزل أنفسهم منزلياً لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

وأوضحت الوزارة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في منشور، إجراءات العزل الصحي في المنزل، أنه عند الكحة أو العطاس يجب استخدام المناديل والتخلص منها في سلة المهملات، أو تغطية الفم بالمرفق، وغسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول المعقم.

وأكّدت ضرورة البقاء في المنزل في غرفة خاصة، والانعزال عن الآخرين قدر الإمكان، والاستعانة بالآخرين لقضاء احتياجاتك نيابة عنك.

ونصحت "الصحة" بتجنب السفر والأماكن العامة "المدرسة أو العمل"، وتجنب استقبال الزوّار في المنزل، وعند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين فيجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر، إضافة إلى لبس الكمامة عند الخروج من المنزل أو الاختلاط بالآخرين، وفي حال ظهور الأعراض فيجب التواصل مع "الصحة" على الرقم (937).

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أيّ استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.