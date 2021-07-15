بعد نحو أسبوعَيْن.. لا تسعيرة على المستحضرات العشبية والصيدلية

سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية بأن تكون طباعة الأسعار ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية اختياريًّا وليس إلزاميًّا.
وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (الرقم ثنائي الأبعاد) على عبوات المستحضرات ،المتضمن معلومات التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.
الاكتفاء بـ"الترميز" على عبواتها المتضمن معلومات التسجيل
سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية بأن تكون طباعة الأسعار ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية اختياريًّا وليس إلزاميًّا.
وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (الرقم ثنائي الأبعاد) على عبوات المستحضرات ،المتضمن معلومات التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.