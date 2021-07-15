بعد نحو أسبوعَيْن.. لا تسعيرة على المستحضرات العشبية والصيدلية

الاكتفاء بـ"الترميز" على عبواتها المتضمن معلومات ‏التسجيل

سمحت الهيئة العامة للغذاء والدواء لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ‏بأن تكون طباعة الأسعار‏ ورقم التسجيل على المستحضرات الصيدلية والعشبية ‏اختياريًّا وليس إلزاميًّا‏.

وأشارت إلى أنه سيتم الاكتفاء بإضافة الترميز (‏الرقم ثنائي الأبعاد) ‏على عبوات المستحضرات ،‏المتضمن معلومات ‏التسجيل كافة الخاصة بها، والمعتمدة ‏من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏على أن يبدأ العمل بالتنظيم الجديد في ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.