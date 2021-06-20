الأخضر تحت 20 عاماً يواجه أوزبكستان.. في افتتاح مبارياته بكأس العرب

يفتتح المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، غداً الاثنين، مبارياته ضمن بطولة كأس العرب، التي تستضيفها مصر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب أوزبكستان في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر (الثامنة مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب الكلية الحربية.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد على الملعب الرديف لملعب القاهرة، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، تركّزت على تطبيقهم لمران تكتيكي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

من ناحية أخرى، عقد الاتحاد العربي لكرة القدم ممثلاً باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعاً تنسيقياً نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما تم اعتماد الطقم "الأبيض" للقاء المنتخب الوطني السعودي غداً.

من جهته، أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم، أن الهدف الرئيس من المشاركة في البطولة هو تطوير قدرات اللاعبين تدريجياً للوصول إلى المستويات الأفضل خلال المنافسة على كأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 المؤهلة لكأس العالم، مثنياً على استعدادات "الأخضر" خلال الفترة الماضية.

وقدّم صالح المحمدي شكره وتقديره للاتحاد العربي لكرة القدم، وللاتحاد المصري على حسن الاستضافة، متمنياً التوفيق لمثل هذه التجمعات العربية في تحقيق الأثر الفني الجيد على اللاعبين الشباب.

في حين أكد قائد "الأخضر" مصعب الجوير عزمهم على الظهور بمستوى مشرّف خلال منافسات البطولة يعكس مدى تطور الكرة السعودية، مشيراً إلى استفادتهم الكاملة من المعسكر الأخير الذي أقيم في كرواتيا.



يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.