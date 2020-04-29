"كورونا" ينهي حياة 445 بريطانياً جديداً

أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.
وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".بريطانياً فيروس كورونا الجديد
إجمالي الوفيات يرتفع إلى 19.746
أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.
وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".