"كورونا" ينهي حياة 445 بريطانياً جديداً

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 19.746

أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.

وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".

بريطانياً فيروس كورونا الجديد

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29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 06:08 PM

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 19.746

"كورونا" ينهي حياة 445 بريطانياً جديداً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت سلطات الصحة في إنجلترا اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 445 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19746.

وأوضحت السلطات أن 27 من بين حالات الوفاة الجديدة، لم يكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة وتراوحت أعمارهم بين 14 و94 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".

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بريطانياً فيروس كورونا الجديد

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