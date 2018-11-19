متخطية حدود الوطن .. السعودية ماجدة أبوراس تحصد جائزة "تكريم"

كإحدى الشخصيات الدولية البارزة والرائدة في العمل البيئي المستدام

منحت مبادرة "تكريم"، الدكتورة ماجدة أبوراس؛ إحدى الشخصيات الدولية البارزة والرائدة في العمل البيئي المستدام، جائزة التميز لهذا العام؛ حيث تمّ اختيارها لمنحها جائزة التكريم الدولية برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ بدولة الكويت مع عدد من الشخصيات البارزة عالمياً في عددٍ من المجالات المختلفة.

وتخطت إنجازات أبوراس؛ حدود وطنها إلى العالم؛ حيث تمّ اختيارها لتمثيل غرب آسيا كمراجعة ومدققة لتقرير البيئة العالمي في اللجنة العليا للأمم المتحدة للبيئة، وأستاذ مشارك في التقنية الحيوية للملوّثات البيئية، وصاحبة مبادرات وطنية ودولية عديدة؛ حيث قدّمت مبادرة الشرطة البيئية، ومبادرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، والإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، وبرنامج التفتيش البيئي، وبرنامج صندوق البيئة وإستراتيجية الحج الأخضر التي تم اعتمادها جميعاً في المملكة العربية السعودية.

وعلى مستوى العالم قدّمت مبادرة للأجيال القادمة من خلال إضافة بند التربية البيئية والتعليم البيئي كجزءٍ أساسي للتعليم العام للإعلان العالمي لحقوق الإنسانية المتعلقة بالبيئة برعاية الرئيس الفرنسي، الذي قدمته الجمعية الدولية لوزراء البيئة والصحة والخبراء الدوليون.

وتمّ اعتمادها مقدّمة من شخصية خليجية عربيه مسلمة تشارك لأول مرة على مستوى العالم ويقبل اقتراحها في أحد الإعلانات الدولية.

وأعربت الدكتورة ماجدة أبوراس؛ عن عظيم تقديرها للقائمين على الجائزة؛ مشيرة إلى أنها تفخر بأيّ منجزٍ يكون مصدره المملكة العربية السعودية.