شاهِدوا التلفزيون بدونه.. القبض على "طبيب الكركمين" في مصر

الآن يستطيع مشاهدو التليفزيون مشاهدته دون إعلاناته؛ فقد ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الصيدلي الذي اشتُهر بلقب "طبيب الكركمين"؛ وذلك بتهمة حيازة مواد عشبية وأدوية مجهولة المصدر، والترويج لها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



وحسب صحيفة "اليوم السابع"، ألقى رجال مباحث المصنفات القبض على "أبو النصر" في منزله بمنطقة الشيخ زايد؛ لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.



وتم ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث المصنفات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، وإعلانها عبر العديد من القنوات الفضائية بقصد تحقيق أرباح مادية.



وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط الصيدلي، والتحفظ على كمية من المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.



وقد عبَّر المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن سعادتهم بنبأ القبض على طبيب الكركمين بسبب إعلاناته الكثيفة عن وصفات علاجية مجهولة. وقال البعض إن هذا الحدث تأخر كثيرًا، وكان يجب القبض عليه منذ ظهوره قبل سنوات نظرًا لخطورة ما يفعله، حسب وصفهم.



وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال بعض المغردين: "أخيرًا خلصنا.. وهنتفرج على التليفزيون بدون إعلانات كركمين كل دقيقتين".