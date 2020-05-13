شاهد.. ضبط عمالة وافدة تُمارس الحلاقة داخل مسكن شعبي بالطائف

بالمخالفة للتعليمات والإجراءات الوقائية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، بمساندة من البحث الجنائي بالشرطة، من ضبط عمالة وافدة تُمارس مهنة الحلاقة داخل منزل شعبي بأحد الأحياء السكنية بعد دهمهم.

وتخالف تلك العمالة الأوامر والتعليمات التي تمنع ذلك النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما جرى إغلاق المسكن والتعامل معه نظاماً.

يُشار إلى أن البلديات الفرعية بالطائف وبدعمٍ أمني كانت قد تعقبت مثل هذه المخالفات، وضبطت مواقع متعددة يستغلها بعض العمالة لممارسة نشاط الحلاقة، وتم التعامل معهم نظاماً من حيث تطبيق الجزاءات.