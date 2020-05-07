مأساة في الهند.. وفاة 13 ومئات المصابين ورعب بين السكان إثر تسرب غاز من مصنع كيماوي

لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم، ونُقل مئات آخرون مرضى إلى المستشفيات، بعد حدوث تسرب غاز في جنوب الهند.

حادثة التسرب وقعت في مدينة فيسكابتنام في ولاية أندرا براديش، وقيل إن مصدر الغاز هو مصنع "إل جي بوليميرز" الكيماوي.

وأكد الأطباء أن "مئات" من الناس نُقلوا إلى المستشفيات، ويشكو كثير منهم من شعور بالحرقان في أعينهم، ومن صعوبة في التنفس، طبقاً لـ "بي بي سي".

ويعود سبب الحادثة، التي وقعت فجر اليوم، بحسب التوقيت المحلي، إلى الإهمال، بحسب ما يقوله مسؤولون.

وبدأ التسرب في المصنع عند إعادة افتتاحه للمرة الأولى منذ 24 مارس، حينما طبقت الهند الإغلاق التام لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وقال وزير الصناعات في الولاية، غوتام ريدي، إنه يبدو أن إجراءات السلامة والقواعد المعمول بها لم تتبع عند إعادة افتتاح المصنع.

ومع انتشار الغاز، أخذ السكان في الفرار من المنازل في رعب. وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأشخاص أغمي عليهم، وآخرين سقطوا مغشياً عليهم.