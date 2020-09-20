"الأرصاد" تُنَبه: أمطار رعدية على جازان

مصحوبة برياح سطحية وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 01:20 PM

مصحوبة برياح سطحية وتستمر حتى 9 مساء

"الأرصاد" تُنَبه: أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

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