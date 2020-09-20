"الأرصاد" تُنَبه: أمطار رعدية على جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد جازان
مصحوبة برياح سطحية وتستمر حتى 9 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.