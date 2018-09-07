أمير المدينة المنورة يوجه الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في حادثة كيلو 9

أمر بتحديد المسؤولية وتطبيق النظام حيال المتسبب وجميع من يثبت تقصيره

وجه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في كافة الملابسات المتعلقة بحادث سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر، بطريق الهجرة (كيلو 9) بالمدينة المنورة، مساء أمس الأول الأربعاء، الذي تسبب في وفاة مقيم وإصابة آخرين، وتحديد المسؤولية وتطبيق النظام حيال المتسبب.

وتابع أمير منطقة المدينة المنورة، مجريات حادث سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة مساء أمس الأول ما أسفر عن وفاة أحد العاملين من المقيمين، وإصابة آخرين؛ أحدهم مواطن مازال يتلقى العلاج بالعناية الفائقة في أحد مستشفيات المدينة المنورة، فيما غادر باقي المصابين المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم والاطمئنان على صحتهم.

وجه أمير المنطقة الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في كافة الملابسات المتعلقة بالحادث، وتحديد المسؤولية وتطبيق النظام حيال المتسبب وجميع من يثبت تقصيره أو إهماله في ذلك.

ووجه أمير المدينة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للإيعاز بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصاب إلى حين خروجه والاطمئنان على صحته، سائلاً المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يرحم من توفاه الله ويسكنه فسيح جناته.