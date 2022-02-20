الأسبوع في 10 صور: قرية إسبانية تظهر بعد 30 عامًا من الاختفاء.. وبركان إيطالي يعلن ثورته

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أدى الجفاف في شمال غرب إسبانيا إلى ظهور قرية غمرتها المياه قبل 30 عامًا، فيما أدت الانهيارات الأرضية إلى دفن منازل كاملة في البرازيل. والمزيد تجدونه في الصور.





أدخنة كثيفة تتصاعد من بركان جبل إتنا في إيطاليا







الجفاف في شمال غرب إسبانيا يكشف قرية أسيريدو التي غمرتها المياه قبل 30 عامًا







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