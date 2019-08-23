بين ميدان المؤسس وطريق الملك سلمان.. "مرات" تُواعد اليوم الوطني بهذا الحدث

"سباق الدراجات الهوائية" على مستوى المملكة

تقيم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة مرات "سباق الدراجات الهوائية" على مستوى المملكة، والذي سيحمل شعارًا وطنيًّا خاصًّا لهذه المناسبة؛ وذلك تزامنًا مع احتفالات السعودية بيومها الوطني التاسع والثمانين.

وقال رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة "مرات" عبدالله المجلي: "تم أخذ الموافقات من الجهات المختصة على إقامة السباق، وسيتم إقامته بإذن الله بالتعاون بين الاتحاد السعودي للدراجات والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وبدعم ورعاية من شركة اسمنت المدينة".

وأضاف: "مسافة السباق ٣٥كم، وسينطلق من ميدان الملك عبدالعزيز وسط محافظة مرات متجهًا لمركز أثيثية شمالًا، ومن مركز أثيثية سيتجه إلى مركز ثرمداء شرقًا، ثم يتجه جنوبًا ليعود إلى محافظة مرات؛ لتكون نقطة النهاية في طريق الملك سلمان".

وأشار "المجلي" إلى أن اللجنة ستتعاقد مع إحدى المؤسسات المختصة في تنظيم هذه الفعاليات؛ مؤكدًا أن تنظيم اللجنة لهذه الفعالية يأتي انطلاقًا من مستهدفات رؤية الوطن المباركة ٢٠٣٠ التي تعتمد على (3) محاور، وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف المملكة.

وقال: "في محور المجتمع الحيوي يُعد نمط الحياة الصحي والمتوازن ركنًا أساسيًّا من أركان جودة الحياة، ونحن ندرك أن فرص ممارسة الرياضة بانتظام كانت محدودة عمومًا".

واستطرد: "لذا فإننا خلال هذا البرنامج نسعى لتشجيع المشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات الرياضية؛ إذ إن ذلك سيثمر عن تنوع أكبر في خيارات الرياضة والترفيه المتاحة للمواطنين والمقيمين، كما أنه سيساعدنا أيضًا على تحقيق ما نطمح إليه بالتفوق في رياضات معينة على المستويات الإقليمية والدولية؛ من خلال اكتشاف المواهب الرياضية في هذا المجال".

من جانبه، وجّه محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين، كل الجهات بالتعاون لإنجاح هذا السباق وتسهيل جميع الإجراءات في سبيل إقامته بشكل مميز.