محافظ شقراء يزور متوسطة بدر ويتابع عملية اختبار الطلاب عن بُعد

أشاد بالهيئة التعليمية وبسير الاختبارات.. وتفقد ابتدائية أشيقر للبنات

زار محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، مدرسة متوسطة بدر بشقراء؛ لمتابعة عملية اختبارات الطلاب التي تجرى عن بُعد.

وكان في استقبال المحافظ مدير التعليم بشقراء، الدكتور خالد الشبانة، وقائد المدرسة، عبدالله السلوم، والمشرف التربوي، بدر الشيباني، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، حيث حضر الجميع الفترة الأولى من اختبارات الطلاب عن بُعد .

وتابع المحافظ أداء اختبارات الطلاب، والتي تمت بيسر وسهولة عبر الاتصال عن طريق منصة مدرستي، كما شاهد عرضًا لآلية الاختبارات عن بُعد من قائد المدرسة وأعمال لجان الاختبارات.

وقام "البواردي" بجولة على مبنى المدرسة ومرافقها. وفي نهاية الزيارة قدم شكره وتقديره لمدير التعليم ولقائد المدرسة ولهيئتها الإدارية والتعليمية، ولجميع المعلمين وللإشراف التربوي.

وزار محافظ شقراء أيضًا مبنى ابتدائية أشيقر للبنات يرافقه مدير التعليم، حيث تفقد المبنى ومرافقه، وتابع ما تم إنجازه من أعمال وإنشاءات داخل المدرسة .