"نظام الملالي" في طهران يلاحق المؤسسات الإعلامية الخارجية ويضطهد منسوبيها

السلطات الفاشية تتهم محطة "إيران إنترناشونال" وتفرض عقوبات على صحفييها

عبّرت السلطات الإيرانية عن غضبها من الأحداث الأخيرة التي تواجهها من خلال توجيه الاتهامات إلى محطة إخبارية في لندن، قالت إنها لعبت دورًا رئيسيًّا في أزمتها الأخيرة.

وتفصيلاً، ذكرت وكالة أنباء إيسنا الرسمية الإيرانية أن السلطة القضائية في طهران أصدرت قرارات بفرض عقوبات قانونية، تقيد ممتلكات صحفيي قناة "إيران إنترناشونال" التي تبث باللغة الفارسية.

ونسبت الوكالة لما سمته بـ"القناة السعودية" اتهامات، من بينها أنها تستهدف النظام، وإحداث انقسامات، والتشجيع على تخريب الممتلكات.

وهذه المرة الأولى التي يتخذ فيها النظام في طهران قرارات ضد مؤسسات إعلامية خارجية ومنسوبيها؛ إذ ذكرت السلطات الإيرانية في بيان لها أن القناة من خارج الدولة، وتسببت في مزيد من تدهور الأوضاع الداخلية في إيران، وأن وزارة الاستخبارات الإيرانية من خلال مَن تصفهم بالجنود المجهولين لإمام الزمان، أي مخبريها، رصدت تحركات المحطة التلفزيونية؛ وقررت معاقبة الموظفين الأساسيين والمؤثرين في هذه القناة المعادية، وأنها أيضًا تعتزم اتخاذ إجراءات دولية ضدها، سوف تُعلَن في المستقبل.

وفي المقابل، نفت المحطة الاتهامات، وقالت إن الحكومة الإيرانية بدلاً من تحمُّلها مسؤولية قراراتها تبحث عن أكباش فداء، وأن الاحتجاجات الضخمة التي عمت نحو مائة مدينة في أنحاء إيران تسببت فيها قرارات الحكومة بمضاعفة أسعار الوقود التي أشعلت شرارة الاحتجاجات.

وأوضحت أن دور قناة إيران إنترناشونال كان نقل الأحداث على الواقع.. وقالت إنها ترحب بمنح المسؤولين الإيرانيين الوقت الذي يريدونه لشرح الوضع، وتبرير قراراتهم، وأنها دائمًا حريصة على نقل تصريحات وخطب القيادة الإيرانية حية على الهواء، ومستعدة لمنحهم الوقت متى ما شاؤوا مخاطبة الشعب الإيراني.