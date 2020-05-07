شاهد.. إمارة مكة تستعرض مشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة

أكدت أنها أزالت 10 آلاف عقار عشوائي وتستكمل مشروع تطوير حي النكاسة

بثَّت إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو تعريفيًّا بالمشاريع التي تم تنفيذها في العاصمة المقدسة، مؤكدة أنها قامت بإزالة 10 آلاف عقار عشوائي.

وفي التفاصيل، أوضح الفيديو أن أول مشروع رفعه الأمير خالد الفيصل لخادم الحرمين الشريفين عام 1428هـ. ومن تلك المشاريع جبل عمر، وطريق الملك عبدالعزيز الموازي، ومحطة الرصيفة، والطريقان الدائريان الأول والثاني، والكدوة، والنكاسة.

وأعلنت الإمارة أنه يجري حاليًا استكمال مشروع تطوير حي النكاسة.