السيسي يوجِّه القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع أجهزة الدولة لمواجهة "كورونا"

اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري

وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد، واتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وأوضح المتحدث العسكري المصري، عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له اليوم أنه وفقًا لهذه التوجيهات بدأت إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة المصرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين؛ إذ قامت بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتَي عين شمس والأزهر.

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتمالات الإصابة بأي عدوى تنفسية.