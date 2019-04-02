معلم بمدرسة جنوب شرق الطائف ينقل درسه إلى "مغسلة أموات"

للتطبيق العملي على "غسل الميت":

نقل معلم تربية إسلامية بإحدى المدارس بجنوب شرق الطائف، درسه إلى الواقع، بعد ذهابه مع طلابه بالمتوسط إلى مغسلة الأموات المجاورة للمدرسة؛ للتطبيق العملي للطلاب واستيعاب الدرس بشكل كامل.

واستعان المعلم محمد مقبل الحارثي، معلم التربية الإسلامية بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بقيا، بمغسلة الأموات المجاورة للمدرسة، ونقل درسه في الصف الأول عن غسل الميت لها، حيث شاهد الطلاب كيفية غسل الميت وتكفينه، واستمع الطلاب مع شرح المعلم لهم، وبالتعاون من القائمين بمغسلة الأموات في فهم الطلاب الدرس بشكل كامل.