"الجربا" يفتتح مقر "صحافيو الوطن"

حثّ المنسوبين على الذود عن البلاد

افتتح الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا، المقر الجديد للملتقى في مدينة الرياض، مساء أمس الأربعاء، بحضور أعضاء الملتقى وعدد من الإعلاميين.

وفور وصوله، قص "الجربا" الشريط وتجول في المقر، ثم شاهد فيلمًا تعريفيًا عن الملتقى.

وتحدث نائب رئيس مجلس الإدارة صعب الرشيدي مرحبًا بالرئيس الفخري ومقدماً إيجازًا عن أنشطة "صحافيو الوطن" خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات لم تكن لتتم على أكمل وجه لولا الدعم اللا محدود والتوجيهات السديدة من قبل الشيخ فرحان الجربا.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الإدارة سعيد العجل عن سعادته بحضور الشيخ الجربا لافتتاح المقر بعد اكتمال التراخيص النظامية من الجهات المعنية.

وأشار إلى حرص منسوبي "صحافيو الوطن" على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، موجهاً شكره لجميع الأعضاء الذين يعلمون بكل تفانٍ وجد دفاعاً عن حياض المملكة العربية السعودية ودعماً لرؤية المملكة 2030.

وسجل "الجربا" كلمة بهذه المناسبة في السجل الذهبي، وقام "العجل" بتسليم "الجربا" بطاقته الرسمية كأول بطاقة تصدر عن الملتقى.

وشكر "الجربا" منسوبي "صحافيو الوطن" على ما قدموه من ندوات وأنشطة إعلامية، وخدمة للمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الدفاع عن هذا الوطن الغالي من خلال الصحافة والإعلام بكافة أشكاله.

وأضاف: الوطن أعطانا الكثير ويتحتم علينا الدفاع عنه والوقوف في وجه كل عدو يتحدث ضد الوطن، ولجمه بالكلمة والمقال عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات والصحف.

وأكد أنه داعم لـ"صحافيو الوطن" ومستعد لبذل الغالي والنفيس ما دام أن الأمر يتعلق بالوطن، وكلنا فداء للوطن.

وفي الختام، قدم "العجل" إهداءً لـ"الجربا" نيابة عن منسوبي "صحافيو الوطن"، والتقطت الصور التذكارية.

وأقام "الجربا"، في منزله بالرياض، مأدبة عشاء احتفاءً بهذه المناسبة حضرها عدد من منسوبي "صحافيو الوطن" ومن دولة الكويت الشقيقة الدكتور فهد الشليمي، إضافة إلى إعلاميين ومثقفين.

جدير بالذكر أن "صحافيو الوطن" تأسس منذ عام ويضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات في شتى وسائل الإعلام، وأقام العديد من الندوات والملتقيات، منها ندوة "عامان على ولاية محمد بن سلمان"، وندوة وزراة الإسكان وحلم السكن ورعى مناسبات عدة كالملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية أمير منطقة الرياض، كما احتفل باليوم الوطني بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض.