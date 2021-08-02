"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين) بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع من ذلك في تشكيل الحكومة، إنها بطيئة بعض الشيء".
ورداً على سؤال حول المهلة التي أعطاها لنفسه قبل إعلان اعتذاره، قال "ميقاتي": "بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة وليفهم يللي بدو يفهم"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.
وكلف "ميقاتي" الشهر الماضي بتكليف الحكومة بعد أن اعتذر سعد الحريري عن تشكيلها.
أعرب عن تمنيه الإسراع في تأليفها
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين) بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع من ذلك في تشكيل الحكومة، إنها بطيئة بعض الشيء".
ورداً على سؤال حول المهلة التي أعطاها لنفسه قبل إعلان اعتذاره، قال "ميقاتي": "بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة وليفهم يللي بدو يفهم"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.
وكلف "ميقاتي" الشهر الماضي بتكليف الحكومة بعد أن اعتذر سعد الحريري عن تشكيلها.