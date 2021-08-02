"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

أعرب عن تمنيه الإسراع في تأليفها

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين) بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون: "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع من ذلك في تشكيل الحكومة، إنها بطيئة بعض الشيء".

ورداً على سؤال حول المهلة التي أعطاها لنفسه قبل إعلان اعتذاره، قال "ميقاتي": "بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة وليفهم يللي بدو يفهم"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وكلف "ميقاتي" الشهر الماضي بتكليف الحكومة بعد أن اعتذر سعد الحريري عن تشكيلها.