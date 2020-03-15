"كورونا" يغلق المسجد الأقصى وقبة الصخرة .. والصلوات في الساحات المفتوحة

الحجر الصحي المنزلي في فلسطين وصل إلى 6429 حالة منها 2676 في قطاع غزة

قررت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، غلق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وإقامة الصلوات في الساحات المفتوحة.

وقال الشيخ عمر كسواني؛ مدير المسجد الأقصى، لـ"رويترز"، إن "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق مصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظاً على صحة المصلين".

وأضاف كسواني؛ "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة داخل المسجد"، لافتاً إلى أن الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر.

وسبق أن أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، مساء أمس السبت، قراراً بإغلاق المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينية كافة، في إطار المساعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأكّدت وكالة "رويترز" أن الوزارة أعلنت في بيان، قرارها "حصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجّه إلى المساجد والكنائس في سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداءً من أمس السبت حتى إشعار آخر، استناداً إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين".

وأضافت الوزارة أنه "تماشياً مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الإمكان، فإننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندعو أهلنا في فلسطين، بأن يقيموا صلواتهم في بيوتهم، وأن تقتصر المساجد على رفع الأذان".

وتابع البيان "كذلك ندعو إخواننا المسيحيين إلى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاماً مع هذه الدعوة وهذا الموقف".

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم؛ قد أعلن، مساء السبت، أيضاً، أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية؛ ليرتفع العدد بذلك إلى 38 حالة.

وأضاف ملحم؛ في مؤتمر صحفي في رام الله، أن الحالات الجديدة "ظهرت في بيت لحم بعد فحص 35 عيّنة أُخضعت للفحص هذا الصباح".

وأوضح أن الوضع الصحي للحالات السابقة جيد، وأن الحالات الجديدة التي ظهرت كانت بسبب الاختلاط بالمصابين، قائلاً إن "الحجر الصحي المنزلي في فلسطين وصل إلى 6429 حالة؛ منها 2676 في قطاع غزة".

وأضاف ملحم؛ أن حالة واحدة من الحالات المصابة موجودة في طولكرم، بينما باقي الحالات في بيت لحم.

واتخذت السلطة الفلسطينية جملة إجراءات خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر، شملت تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات كافة، وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.. كما أغلق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن منذ يوم الأربعاء الماضي.