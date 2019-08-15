جوازات منفذ حالة عمار تبدأ المرحلة الأخيرة لخدمة ضيوف الرحمن

أنهت إجراءات عودة أكثر من ١٢ ألف حاج وحاجة إلى ديارهم.. أمس

أكد مدير جوازات منطقة تبوك، اللواء سعيد بن محمد القحطاني، بدء المرحلة الثانية والأخيرة لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار؛ من خلال تواجد جميع القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة بمدينة الحجاج، لتوديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مدينة الحجاج بالمنفذ، في طريقهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك حج هذا العام.

وقال "القحطاني" خلال وقوفه ميدانيًّا لمتابعة خطة المغادرة بالمنفذ: جوازات المنطقة جنّدت كل طاقتها المادية والبشرية لخدمة الحجاج المغادرين إلى أوطانهم، الذين بدؤوا في الخروج من مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بعد أن قُدّمت لهم الخدمات أثناء قدومهم في المرحلة الأولى.

وأضاف: تم إنهاء إجراءات مغادرة وتوديع ١٢ ألف حاج وحاجّة من جنسيات متعددة، وسط منظومة من الخدمات والتسهيلات تقدّمها جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بمتابعة وإشراف الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، والذي وجّه ببذل الجهود كافة لخدمة الحجاج المغادرين على أكمل وجه في تنفيذ هذه المرحلة؛ امتدادًا لما تَحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.

ونوّه بمتابعة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لأعمال جوازات المنطقة وجهودها في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار؛ لتسهيل خروج الحجاج وعودتهم إلى أوطانهم.