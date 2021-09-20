دوامة التعادلات تضع الأهلي في أسوأ انطلاقة في تاريخه.. والإدارة تحذر

ما زال يبحث عن سكة الانتصار الأول

فشل الأهلي في فك العقدة السلبية التي تلازمه منذ انطلاق الموسم الحالي إذ عجز عن تحقيق أي فوز له هذا الموسم بعد مرور خمس جولات على بداية الموسم الكروي في مشهد يتكرر لأول مرة في تاريخ الفريق في عهد دوري المحترفين.

أول فريق

بات الأهلي أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يتعادل في أول 5 جولات من المسابقة ويفشل في تحقيق الفوز.

مسيرة الأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم لم ترتقِ إلى طموحات الجماهير التي صبت جام غضبها على نجوم الفريق والجهاز الفني الذي لم يستطع إلى الآن إيجاد ملامح الهوية للفريق، حيث يفتقد التجانس بين اللاعبين بسبب عدم الوصول للتوليفة المناسبة إلى جانب عدم قراءته بالشكل المطلوب لمجريات الملعب على عكس ما كان يفعله مع الرائد في المواسم السابقة، وهذا ما جعل الغموض يكتنف مصير الألباني بيسينك هاسي مدرب الأهلي (الحالي)، وذلك على إثر النتائج المحبطة للفريق هذا الموسم وعدم تمكنه من تحقيق أي فوز حتى الآن.

أرقام مخيبة

أرقام الأهلي في مبارياته الخمس الماضية مخيبة لآمال الجماهير بالشكل العام حيث فشل في تحقيق الفوز إضافة إلى العقم الهجومي الذي يلازم الفريق الذي سجل 6 أهداف هي حصيلته في الجولات الخمس الماضية على الرغم من الكم الهائل من صناعة الفرص التي يتصدر بها الأهلي كأكثر أندية الدوري السعودي بجانب الاتحاد في أكثر الأندية صناعة للفرص المحققة للتسجيل هذا الموسم برصيد 14 فرصة.

وبدأ الأهلي الدوري بشكل سيئ وتعادل في مبارياته الخمس وهو ضمن ثلاثة فرق فقط لم تحقق أي فوز هذا الموسم ويحتل المركز العاشر.

إدارة "النفيعي"

حرصت إدارة ماجد النفيعي على دعم الفريق بعددٍ من الخيارات الأجنبية والمحلية لتحقيق تطلعاتها في الموسم الكروي لإسعاد جماهير النادي، حيث دعمت صفوف الفريق بخمسة خيارات أجنبية تقدمهم البرازيليان دانكلير بيريرا وخوسيه باولينهو والكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني أزغيان أليوسكي والسنغالي الحسن نداو إلى جانب الثنائي المحلي فهد الحمد ومحمد مجرشي.

وعقب التعادل الخامس للفريق أمام الفتح في الدوري تعهد ماجد النفيعي رئيس النادي بعدم التراجع عن أي خطوة تصحح من مسيرة الفريق داعيًا جماهير النادي لمنح مجلس الإدارة الوقت الذي قال عنه إنه سيكون كفيلاً ببناء فريق ينافس، مبديًا عدم رضاه نهائيًا عن الأداء ونتائج الفريق الأخيرة، مؤكدًا أن عمل 4 سنوات يحتاج إلى التوازن والهدوء والصبر، في الوقت الذي أكد أن ذلك لن يعفيهم من التصحيح وإحداث التغيير المفيد.

رحيل "باولينهو"

النتائج السلبية للفريق دفعت البرازيلي باولينهو إلى طلب المغادرة بعد شهرين فقط من قدومه للأهلي لثلاث سنوات قادمًا من غوانزو بطل الدوري الصيني.