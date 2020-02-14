مصر: لا صحة لتأثر الملاحة في قناة السويس بفيروس "كورونا"

بيان رسمي: الحركة بالقناة طبيعية تمامًا

نفت الحكومة المصرية أنباء عن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس "كورونا" في الصين، بعد انتشار العديد من الأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان صدر اليوم الجمعة، عن المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس "كورونا" في الصين؛ موضحة أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تمامًا؛ بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020؛ لتسجل عبور 1645 سفينة في الاتجاهين، مقارنة بـ1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي؛ طبقًا لـ(RT).

وقالت الهيئة: إن حجم الحمولات الصافي للسفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 9.8%؛ ليصل إلى نحو 105.7 ملايين طن في يناير 2020، مقابل 96.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بفارق 9.4 ملايين طن.