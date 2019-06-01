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وفق بيان صادر من الوكالة المسؤولة عن مراقبة المنتجات الزراعية

روسيا تعيد 51 طنًّا من الطماطم التركية.. تعرف على السبب

قالت وكالة مراقبة المنتجات الزراعية الروسية (Rosselhoznadzor) إنها أعادت 51 طنًّا من الطماطم القادمة من تركيا.



وبحسب البيان الصادر من الوكالة المسؤولة عن مراقبة المنتجات الزراعية الروسية، فقد تم حظر دخول 50.96 طنًّا من الطماطم الواردة من تركيا بسبب احتوائها على مواد ضارة للزراعة.



ووفق ما نقلته اليوم صحيفة زمان التركية: فقد أوضحت الوكالة أن فرق الحجز الزراعي لاحظت وجود آفة الحفار أوراق الطماطم، مؤكدة أن التشريعات الروسية تحظر دخول تلك المنتجات إلى البلاد وتستوجب إعادتها إلى تركيا.



وكشفت المصادر المطلعة على حركة التجارة بين البلدين أن السلطات الروسية أعادت حتى الآن 310 أطنان من الطماطم الواردة من تركيا منذ مطلع العام الجاري.