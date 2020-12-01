"كليات الأفلاج" تستعرض الفرص الوظيفية لخريجيها

عبر دورة تدريبية بعنوان "الإرشاد المهني "

أقامت وحدة الخريجين بكليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج دورة تدريبية بعنوان الإرشاد المهني وبرنامج السبل والفرص الوظيفية لخريجي كليات الجامعة بالأفلاج.

وقدم الدور المرشد المهني الدكتور منصور فتحي الذي أكد على أهمية الإرشاد المهني والفرص الوظيفية ومميزات كل وظيفة ومتطلبات كل برنامج تقدمه كليات الجامعة بالأفلاج وأهمية قياس الميول لكل طالب قبل اختيار تخصصه والخدمات التي يقدمها الموقع وكيفية التسجيل وأهميته.

وأوضح "فتحي " كيفية الاستفادة من المعلومات والخدمات التي يقدمها الموقع من خلال استعراض متطلبات كل وظيفة مستعرضاً وظائف المستقبل المواكبة لرؤية المملكة 2030 والتخصصات المتاحة في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز والجامعات الأخرى بالمملكة.