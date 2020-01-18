الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في وسط بيروت

بعد اشتداد الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت، الذي يشهد اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين مساء اليوم (السبت).

وذكر مكتب الرئاسة اللبنانية أن "عون" دعا الجيش للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة، وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت، وفقًا لـ"رويترز".

احتجاجات لبنان الرئيس اللبناني

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18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 10:09 PM

بعد اشتداد الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن

الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في وسط بيروت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت، الذي يشهد اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين مساء اليوم (السبت).

وذكر مكتب الرئاسة اللبنانية أن "عون" دعا الجيش للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة، وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت، وفقًا لـ"رويترز".

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