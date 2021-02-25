إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي.
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.
على رتب "جندي أول – جندي"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي.
وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.