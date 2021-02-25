إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي

على رتب "جندي أول – جندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.

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25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 08:48 PM

على رتب "جندي أول – جندي"

إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) للكادر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.

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