"العودة" فنان تشكيلي يزين حدائق وجداريات القريات برسوماته لمعالجة التشوُّه البصري

أمير الجوف وجَّه جمعية الثقافة والفنون بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة

هادي العودة فنان تشكيلي، يُعد أول سعودي يرسم بالأماكن العامة تطوعًا لمعالجه التشوُّه البصري. وقد زين برسوماته حدائق وجداريات في محافظة القريات.

وشارك "العودة" بأكبر لوحة تشكيلية ‫(جدار بلدية القريات)، وهي لوحة تكعيبية، تعبِّر برموز فنية عن مبانٍ وأشكال هندسية ومعدات لقسم الحركة.

وكان أمير الجوف قد وجَّه رئيس جمعية الثقافة والفنون بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة في كل المجالات، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجانات والأمسيات والليالي الثقافية، مع التركيز على إبراز ما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي منذ القدم. كما أكد الأمير دعمه لبرامج وفعاليات الجمعية.