الفيصل: استضافة الأحداث العالمية يتواصل .. "السوبر الأسباني" في المملكة

يقام خلال الفترة من 8-12 يناير

أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإسباني.

وكتب مغرداً: "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة ‫#السوبر_الإسباني_في_السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".