الفيصل: استضافة الأحداث العالمية يتواصل .. "السوبر الأسباني" في المملكة

يقام خلال الفترة من 8-12 يناير

أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإسباني.

وكتب مغرداً: "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة ‫#السوبر_الإسباني_في_السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".

السوبر الأسباني رئيس الهيئة العامة للرياضة #السوبر_الإسباني_في_السعودية

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11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 06:22 PM

يقام خلال الفترة من 8-12 يناير

الفيصل: استضافة الأحداث العالمية يتواصل .. "السوبر الأسباني" في المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإسباني.

وكتب مغرداً: "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة ‫#السوبر_الإسباني_في_السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".

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السوبر الأسباني رئيس الهيئة العامة للرياضة #السوبر_الإسباني_في_السعودية

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