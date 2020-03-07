"كورونا" يواصل تمدده في ألمانيا.. والإصابات تصل إلى 684

تسجيل 45 حالة جديدة أمس

ذكر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع صباح اليوم (السبت) إلى 684 شخصاً بعد تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مساء أمس.

وتتركز الحالات في غرب وجنوب البلاد، حيث سجلت ولاية نورد راين فستفاليا 364 حالة إصابة إلى جانب ما يربو على المئة حالة في كل من بافاريا وبادن-فورتمبيرج التي ظهرت بها أول حالات إصابة في البلاد، وفقاً لـ"رويترز".