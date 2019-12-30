"فسح" تطلق برنامج إدارة مواعيد دخول الشاحنات بمنفذ جسر الملك فهد

تمكّن من حجز استلام البضائع إلكترونياً

أطلقت منصة "فسح" بالشراكة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والهيئة العامة للجمارك اليوم، نظاماً تجريبياً يسمح بإدارة الشاحنات، وتمكن الخدمة من حجز مواعيد استلام البضائع إلكترونياً، كشرط أساسي لدخول المنفذ، مما يسرع حركة العمل ويقلص الفترة الزمنية من وقت وصول الشاحنة إلى المنفذ وخروجها إلى دقائق معدودة؛ وذلك سعيًا لتمكين الجهات الحكومية، وتحسين أداء الجهاز الحكومي كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا التعاون مكملًا للخدمات التي أعلنت عنها "فسح" وتسهيلًا لعبور حركة الشاحنات؛ بهدف تنظيم حركة نقل البضائع من وإلى البحرين بسلاسة وفي وقت قصير، مما يسهم في تسريع عمليات دخول وخروج قائدي الشاحنات وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وسوف يُسهم هذا التعاون بين "فسح" والجمارك السعودية، إلى عمل تكاملي يعزز من تحقيق رؤية المملكة، وتقديم خدمات متكاملة في متطلبات التنمية للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ومسايرة التطورات على المستويين المحلي والدولي.

وسيعمل المشروع على تحسين تشغيل الشاحنات الواردة والصادرة عن طريق إدارة السعة التشغيلية للمنفذ، ليتم تنظيم عمل دخول الشاحنات للمنافذ، وإدارتها بكفاءة عالية بما يتوافق مع حجم المنافذ والموانئ واستيعابها، وبما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين والأطراف المختلفة والجهات ذات العلاقة.

وتأتي خدمة إدارة الشاحنات ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة "فسح" الإلكترونية، في إطار دعم برامج التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، مؤكدةً تفوق المملكة في مؤشرات البنك الدولي الخاصة بالخدمات اللوجستية.

الجدير بالذكر، أن تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات سيتم تعميمه تدريجيًا على كل منافذ المملكة خلال العام المقبل، وذلك بهدف انسيابية أكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير، مسهلًا حركة تدفق البضائع من وإلى المنافذ والموانئ، ويزيد من انسيابية حركة الشاحنات، وتنظيم دخولها وخروجها بشكل سلس وآمن، كما يزيد إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الموانئ وينظم الشاحنات عند مداخل المدن، إضافة إلى رقمنة تعاملات الدخول والخروج من المنافذ والموانئ.