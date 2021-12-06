"الربيعة" يدشن أولى طلائع مشروع دعم الأمن الغذائي في اليمن

154 شاحنة تحمل على متنها 30.399 سلة غذائية تزن 3.252 طنًا

دشن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، انطلاق 154 شاحنة تحمل على متنها 30.399 سلة غذائية تزن 3.252 طنًا تستهدف 15 محافظة يمنية، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن للعام 2021 - 2022م.

وأوضح "الربيعة" أن هذه القافلة تأتي امتداداً للاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والتوجيهات الكريمة للمركز بتلمس احتياجات الأشقاء اليمنيين والوقوف معهم في أزمتهم الإنسانية الراهنة.

وأضاف أن القافلة التي سيَّرها المركز اليوم تأتي ضمن سلسلة المشروعات والبرامج الإغاثية والإنسانية التي ينفذها المركز والتي بلغت حتى الآن 644 مشروعًا نُفِّذت في أرجاء اليمن كافة دون تمييز.

وأشار إلى أن هذه القافلة المكونة من 154 شاحنة تعد أولى طلائع مشروع الأمن الغذائي الذي يتضمن تسيير 973 شاحنة إغاثية تحمل على متنها أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن 20.540 طنًا، بقيمة إجمالية تبلغ 29 مليونًا و978 ألف دولار أمريكي، تستفيد منها الأسر المحتاجة والمتضررة في اليمن.

ولفت "الربيعة" إلى أن هذه المساعدات التي تقدمها المملكة عبر المركز تأتي لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب اليمني الشقيق في مختلف محافظاته ومناطقه، خاصة مع تفشي جائحة كورونا.

وأكد حرص مركز الملك سلمان للإغاثة ومتابعته الدائمة على إيصال هذه المساعدات للمستفيدين وتوزيعها عبر منظمات الأمم المتحدة والشركاء المحليين داخل اليمن، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم المملكة العربية السعودية المتواصل للشعب اليمني الشقيق لتلبية احتياجاته الغذائية الأساسية والتخفيف من معاناته.