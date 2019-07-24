"الربيعة" يقف على استعداد المستشفيات وجاهزيتها لاستقبال الحجاج

دشن وزير الصحة التوسعة الجديدة لطوارئ مستشفى "منى" وتابع التطورات

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث افتتح جولته التفقدية بمدينة الملك عبدالله الطبية، مطلعاً على أهم الاستعدادات المسخرة لخدمة ضيوف الرحمن، ثم توجه لزيارة مستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة، والمراكز الصحية بعرفات، كما تفقد مستشفى منى الوادي بمشعر منى.

ودشن وزير الصحة التوسعة الجديدة لطوارئ مستشفى منى الطوارئ الذي جرى رفع طاقته الاستيعابية من 12 سريراً إلى 21 سريراً عالية التجهيز ورفع الطاقة الاستيعابية لقسم الإنعاش القلبي الرئوي من 4 أسرة إلى 6 أسرة مجهزة بأحدث التجهيزات.

ووقف على مدى استعداد المستشفيات وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتابع التطورات الجارية، فيما شملت جولة الدكتور "الربيعة" عدداً من الأقسام المتخصصة.

واطلع الدكتور "الربيعة" على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر، التي تضم شاشات كبيرة تعمل على مدار الساعة لتوضيح حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبي.

يذكر أن "الصحة" هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 25 مستشفى،وعدد156 مراكزا صحيا، فيما يشارك أكثر من 25 ألف ممارس صحي، ويتوفر عدد 5000 سرير للتنويم بالمستشفيات، كما جهزت عدد 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، وجهزت 180 سيارة إسعاف، وهيأت عدد17 مركز طوارئ على جسر الجمرات.