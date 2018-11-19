عيادات مستشفى الفرشة العام تستقبل 11576 مراجعاً خلال عام

كما أجرى المستشفى فحوصات مخبرية بلغت 141503 فحوصات

شهد مستشفى الفرشة العام زيادة في أعداد المراجعين والمرضى خلال العام المنصرم، حيث بلغت نسبة الإشغال بالمستشفى 80%.

ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن المستشفى، فقد استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 32618 مراجعاً، فيما سجلت العيادات الخارجية وصول 11576 ما بين مريض ومراجع، كما قام المستشفى بإجراء فحوصات مخبرية بلغت 141503 فحوصات وإشعاعية بلغت 10944 كما تم إجراء 374 عملية جراحية.

وبينت الإحصائية أن من تم إخضاعهم للعلاج الطبيعي من المرضى والمراجعين بلغ 1741 حالة، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 2458، وبلغ إجمالي عدد المرضى المنومين 2192.