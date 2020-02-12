مستشفى "قيا الطائف" ينقذ حياة وافد تعرض لحادث دهس بالطريق السريع

الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحي أسهم في إنقاذ الحالة

تمكن فريق طبي بمستشفى قيا العام جنوب شرقي الطائف، من إنقاذ حياة وافد من جنسية آسيوية تعرض لحادث دهس على طريق "الطائف- الباحة" السريع.

وفي التفاصيل.. كان الوافد البالغ من العمر 24 عاماً، قد وصل لمستشفى قيا العام عن طريق فرقة الهلال الأحمر يعاني من جروح وكسور متعددة، إثر تعرضه لحادث دهس، وقدمت له الإسعافات الأولية وخضع لفحوص سريعة لتقييم حالته.

وبينت إجراءات الفحوص الطبية تعرض الوافد لإصابة في الفخذ الأيمن وكسور في منطقة الحوض وتهتك شديد بعضلة الساق الأيمن، مع وجود صدمة دموية شديدة لدى المصاب أثر نزيف، مما تتطلب تدخلاً عاجلاً من الفريق الطبي لنقل دم للمصاب للحفاظ على حياته.

وقرر الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة الدكتور مكاوي إبراهيم وأخصائي العظام الدكتور محمد هادف، بإدخال المصاب إلى غرفة العمليات لإيقاف النزيف وتنظيف الجرح وتقييم مدى ضرر الساق.

وبعد تقديم الخدمة الطبية اللازمة واستقرار الحالة، قرر الفريق الطبي نقل الحالة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف لاستكمال العلاج.

يذكر أن مستشفى قيا العام، يشهد العديد من الحالات الخطرة ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق، نتيجة الموقع الجغرافي الذي يقع به المستشفى على طريق الطائف - الباحة، والذي يربطه بعدة اتجاهات.