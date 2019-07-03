المجلس الرئاسي الليبي يدين قصف مركز إيواء تاجوراء

طالب بلجنة تقصي حقائق لمعاينة الموقع

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، القصف الذي تعرّض له مركز إيواء تاجوراء، الذي أسفر عن سقوط عشرات المهاجرين بين قتلى وجرحى.

وطالب المجلس، في بيان له، اليوم، البعثة الأممية لدى ليبيا، بإرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف، كما ناشد المجتمع الدولي من خلال الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، اتخاذ موقفٍ واضحٍ من هذه الانتهاكات المستمرة، ووقف العدوان.

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية- فرع تاجوراء، تعرُّض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصفٍ جوي عنيف أودى بحياة عددٍ كبيرٍ من المهاجرين ووقوع إصابات.